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Lütfü Savaş kaç yaşında aslen nereli neden soruşturma başlatıldı?

Lütfü Savaş kaç yaşında aslen nereli neden soruşturma başlatıldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldı. Peki Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında eşi kim soruları mera konusu oldu. 2014 yerel seçimlerde AK Parti'nin Hatay'da belediye başkan adayı olan Lütfü Savaş hakkında merak edilenler...

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 11:38 - Güncelleme: 21-01-2019 11:38

Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında ve neden Lütfü Savaş hakkında soruşturma açıldı? Peki Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında eşi kim? Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Lütfü Savaş aslen Antakyalı ve 1965 doğumlu. 

Lütfü Savaş, 2009 yılında AK Parti'den Hatay Belediye Başkan adayı olmuş ve seçilmişti. 2014 yerel seçimlerde AKP'nin Hatay'da belediye başkan adayı olarak Sadullah Ergin'i aday göstermesi üzerine Lütfü Savaş CHP'den aday olmuş ve yüzde 41 oyla seçilmişti. İşte Lütfü Savaş'ın hayatı hakkında merak edilen ayrıntılar...

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965, Antakya’da doğdu. Doç. Dr. Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya’nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi.1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinde Doktorluk görevinde bulundu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda görev aldı. Eski Devlet Hastanesinin Mustafa Kemal Üniversitesi’ne kazandırılması ve Araştırma Hastanesinin açılmasında başhekim yardımcılığı görevi yaptı. 2007 yılında Doçent oldu. 2006-2008 döneminde Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu.

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimleri’nde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ayrılıp AK Parti’den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oyla seçimleri kazandı.

Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri’nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu.Ancak 2014 Türkiye yerel seçimleri’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi. %41 oyla Hatay’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

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