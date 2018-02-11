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Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek. Lübnanlı siyasilerin, İsrail'in bu sabah Suriye'ye düzenlediği hava saldırısını görüştüğü bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 19:19 - Güncelleme: 11-02-2018 00:19

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında Lübnan hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle konuyu Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri ile telefonla görüştüğü ve durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığından İsrail'in ihlalleriyle ilgili raporların Cumhurbaşkanına iletildiği aktarılırken, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in ise İsrail'in ihlallerini BMGK'ye taşıyarak şikayet edeceği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığından da yapılan açıklamada, İsrail'in ihlallerinin kınandığı ve Tel Aviv yönetiminin faaliyetlerinin bölgedeki istikrarı tehdit ettiği vurgulanırken, Birleşmiş Milletler'deki Lübnan Daimi Temsilciliğinin konuyu BMGK'ye taşıyacağı aktarıldı.

Açıklamada bölge ülkelerine çağrıda bulunularak, İsrail'in saldırılarının ve faaliyetlerinin engellenmesi istendi.

İsrail, bu sabah erken saatlerde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • xtr 10 Şubat 2018 21:13 İsrail , İran üslerini bombalıyor ama Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız olan İran'dan çıt çıkmıyor :))) Gerçekten komikler.

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