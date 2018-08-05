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Lise nakil kılavuzu MEB 2018 tercihi e okul öğrenci girişi

Lise nakil kılavuzu MEB 2018 tercihi e okul öğrenci girişi

Lise nakil kılavuzu 2018 MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. Esas nakil kılavuzunu görüntülemek için öğrenciler e okul öğrenci girişi sisteminden nakil tercih kılavuzunu görebilecekler. Kılavuza göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Herhangi bir liseye yerleşemeyenler için ise ikinci nakil 13 Ağustos'ta yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 13:10 - Güncelleme: 05-08-2018 13:10

Lise nakil tercih kılavuzu MEB tarafından açıklandı, liselerin boş kalan tercihleri ve lise taban-tavan puanları MEB yayımladı. Lise nakil kılavuzuna göre ilk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarih aralığında yapılacak. Bu tarihlerde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyenler ise 13 Ağustos tarihinde ikinci nakil için yeniden başvuruda bulunabilecek. Tercih işlemiE-Okul''dan yapılabilecek.

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LİSE NAKİL TERCİH KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak.

İLK TERCİHİNDE YERLEŞENLERİN KAYIT ALANINDAN TERCİH ZORUNLULUĞU OLMAYACAK: İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak.

Sınava katılmayan öğrencilere ise Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

EN FAZLA 5 TERCİH YAPILABİLECEK: Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi yapılabilecek.

SON NAKİL DÖNEMİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ DE TERCİH EDİLEBİLECEK: Öğrenciler, istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecek. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.
 

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