'Lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk'

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı da önemli bir adımdı.

SEÇİM, EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu. Belirsizlik azaldı. Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçim zamanında yapılsaydı daha uzun süreli belirsizlik olacaktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat. Türkiye mali disiplini sürdürecek tecrübeye sahip. Seçimden sonra reformlar öne alınıp güçlü başlangıç yapılabilir.

'CARİ AÇIK VE ŞİRKETLERİN DÖVİZ AÇIĞI SORUNU YENİ DEĞİL'

Şöyle bir yukarıdan, bir 10 bin metreden bakalım. Türkiye'deki cari açık ve şirketlerin döviz açığı sorunu yeni değil. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri reformlar yaptılar. Çok hızlı büyüdüler. Para birimleri değer kazandı. En kötüsü fiyatlanmış durumda.

ÖNCÜ GÖSTERGELER, BÜYÜMEYE YÖNELİK İLK ÇEYREK İÇİN NASIL BİR İŞARET VERİYOR?

Rakamlar oldukça iyi. Üretim ve ihracat artışı var. Reel ekonomide güçlü bir ivme var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme söz konusu.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yıl sonuna oranla enflasyonda 1.7 puanlık bir düşüş var. Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi. Enflasyon eninde sonunda tekrar aşağı yönlü trende girer, tek hane kur nedeniyle ilk çeyrek için kısa vadede zor görünüyor.

Türkiye'de yatırım iştahı büyük, tasarruflar büyük değil. Bugün bireysel emeklilikte 11 milyon katılımcı var. Dünyanın en cömert teşvik sistemine sahibiz. Var olan tasarrufları üretken yatırımlara kanalize etmek için vergi, teşvik ve kredi politikasını devreye sokacağız.

DÖVİZLE BORÇLANMAYA 'YATIRIM' AYARI

Türkiye cari açık veriyorsa tabii ki dış borç biriktirecek. Bunun doğru şekilde olması lazım. Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var. Önümüzdeki yıllarda kur riskini yönetenler yönetebilecek. Kapasitesi olanlar dövizle borçlanabilecek olmayanlar borçlanamayacak. Bu tedbiri almamız gerekiyordu aldık.

'YATIRIMCILAR TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTICI BULUYOR'

Şimşek, Türkiye'de reel ekonominin çok güçlü olduğunu belirterek, "Yatırımcılar gerçekten bunu çok şaşırtıcı buluyor. Türkiye'nin uzun vadeli yatırım hikayesini çok güçlü destekleyen faktörler, bu dinamizm ve potansiyel ortada" diye konuştu.