  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk'

'Lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk'

Piyasanın erken seçime tepkisinin olumlu olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, 'Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor" dedi. Enflasyonda 1.7 puanlık düşüş olduğunu belirten Şimşek, 'Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi' diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-04-2018 13:45 - Güncelleme: 30-04-2018 13:45

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Uzun vadede önemli riskler, sorunlar var. Riskler dengeli gözüküyor. Geçen sene Türkiye o kadar olumsuz koşula rağmen Türkiye 1 milyon net yeni istihdam oluşturmuş, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuş. Bütçe açığı yüzde 2'nin altında tutuldu bu çok önemli. Merkez Bankası'nın son adımı da önemli bir adımdı.

SEÇİM, EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Türkiye'nin erken seçimine piyasanın tepkisi hem doğru hem olumlu. Belirsizlik azaldı. Yatırımcıların kafasındaki soru işareti kalktı. Seçim zamanında yapılsaydı daha uzun süreli belirsizlik olacaktı. Seçimin hemen sonrasında hükümet kurulacak. Kim seçilirse seçilsin 5 yıl ülkeyi yönetecek. Piyasalar onun için olumlu bakıyor. Yeni sistemde Türkiye'nin önü açık, reformların gündeme alınması için bir fırsat. Türkiye mali disiplini sürdürecek tecrübeye sahip. Seçimden sonra reformlar öne alınıp güçlü başlangıç yapılabilir.

'CARİ AÇIK VE ŞİRKETLERİN DÖVİZ AÇIĞI SORUNU YENİ DEĞİL'

Şöyle bir yukarıdan, bir 10 bin metreden bakalım. Türkiye'deki cari açık ve şirketlerin döviz açığı sorunu yeni değil. Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri reformlar yaptılar. Çok hızlı büyüdüler. Para birimleri değer kazandı. En kötüsü fiyatlanmış durumda.

ÖNCÜ GÖSTERGELER, BÜYÜMEYE YÖNELİK İLK ÇEYREK İÇİN NASIL BİR İŞARET VERİYOR?

Rakamlar oldukça iyi. Üretim ve ihracat artışı var. Reel ekonomide güçlü bir ivme var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme söz konusu.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yıl sonuna oranla enflasyonda 1.7 puanlık bir düşüş var. Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk. Enflasyonun tek haneye inmesini bu durum öteledi. Enflasyon eninde sonunda tekrar aşağı yönlü trende girer, tek hane kur nedeniyle ilk çeyrek için kısa vadede zor görünüyor.

Türkiye'de yatırım iştahı büyük, tasarruflar büyük değil. Bugün bireysel emeklilikte 11 milyon katılımcı var. Dünyanın en cömert teşvik sistemine sahibiz. Var olan tasarrufları üretken yatırımlara kanalize etmek için vergi, teşvik ve kredi politikasını devreye sokacağız.

DÖVİZLE BORÇLANMAYA 'YATIRIM' AYARI

Türkiye cari açık veriyorsa tabii ki dış borç biriktirecek. Bunun doğru şekilde olması lazım. Enflasyon artıyor, faiz artıyor lira değer kaybediyor. Döviz geliri olanlar dövizle borçlansın. Üretken alanlarda yatırım yapanlara bu kapıyı açık tutuyoruz. Devletin döviz açığı yok. Dış dünyadan döviz alacağı var. Önümüzdeki yıllarda kur riskini yönetenler yönetebilecek. Kapasitesi olanlar dövizle borçlanabilecek olmayanlar borçlanamayacak. Bu tedbiri almamız gerekiyordu aldık.

'YATIRIMCILAR TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTICI BULUYOR'

Şimşek, Türkiye'de reel ekonominin çok güçlü olduğunu belirterek,  "Yatırımcılar gerçekten bunu çok şaşırtıcı buluyor. Türkiye'nin uzun vadeli yatırım hikayesini çok güçlü destekleyen faktörler, bu dinamizm ve potansiyel ortada" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Lirada bu kadar hızlı değer kaybı öngörmüyorduk' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • nemo ren 30 Nisan 2018 13:54 Libya da da görmüyorduk

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mehmet Şimşek
MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek aslen nereli, İngiliz vatandaşı mı ilk eşi hangi ülkenin vatandaşıydı? Mehmet Şimşek'in ilk evliliği ile ikinci eşi Esra Şimşek ve çocukları hakkında merak edilenleri aktaralım. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro