Kuyumcunun bir anlık dalgınlığı pahalıya mal oldu!

Nusaybin Lozan Caddesi üzerindeki kuyumcaya müşteri olarak gelen bir kişi, 18 bin lira değerinde altın setini almak istediğini söyledi. Ürünü inceleyip fotoğraflarını çeken şahıs, kuyumcunun telefonla görüştüğü sırada tezgah üzerindeki altınları aldıktan sonra kaçtı.

Görüntüleri izleyen polis, eşkalini belirlediği şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcu Kemal Doğan, telefonla konuşurken hırsızın bir anlık dalgınlığından faydalanarak altını çaldığını söyledi.

Altın setinin yaklaşık 18 Bin TL değerinde olduğunu kaydeden Doğan: "Nusaybin son dönemlerde yabancılarla doldu. Burada işçi kesimi vardır, onların yanına gelen arkadaşları var. Son dönemde ilçemizde hırsızlık ve kapkaç sorunları artmaya başladı. Polisin biran önce önlem almasını ve hırsızın yakalanmasını diliyorum" dedi.