Kütahya'da FETÖ/PDY davasında karar

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski emniyet mensuplarından 2'si 9'ar yıl, biri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski emniyet müdür yardımcıları Seyit Kutup Özden ve Mehmet Paköz ile 3. sınıf emniyet müdürü Ali Sever ve avukatları katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandıkları belirlenen sanıklar, tahliyelerini ve beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, Özden ve Sever'e 9'ar yıl, Paköz'e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.