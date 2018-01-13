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Kütahya hava durumu meteoroloji kar alarmı verdi

Kütahya hava durumu meteoroloji kar alarmı verdi

KÜTAHYA için meteorolojinin yaptığı son hava durumu tahmininde kar uyarısı var. 14 Ocak pazar günü kar yağışı Kütahya kentinde etkili olacak. 15 Ocak pazartesi günü de 35 ilde meteoroloji kar alarmı verdi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 12:33 - Güncelleme: 13-01-2018 12:33

KÜTAHYA hava durumu raporu kar uyarısıyla geldi. Meteorolojinin tahminlerine göre haftasonu kar yağışı Türkiye'yi etkileyecek. Kütahya da kar yağışı beklenen iller arasında. Pazar günü 42 ilde görülecek olan kar yağışı pazartesi günü de 35 ilde devam edecek. Salı günü ise kar yağışı yerini sisli ve güneşli bir havaya bırakacak.

Meteorolojinin pazar günü için kar yağışı uyarısı verdiği 42 il şu şekilde: Ankara, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Afyon, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Konya, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Artvin ve Hakkari. 

Kütahya için meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. Kar yağışı beklenen Kütahya hava durumu şu şekilde;

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