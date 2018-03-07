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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan MESAM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan MESAM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Bakanlığa yönelik ithamlarının mesnetsiz ve asılsız olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 19:17 - Güncelleme: 07-03-2018 19:17

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliğine (MESAM) ilişkin açıklamasında, Bakan Numan Kurtulmuş ve Bakanlığa yönelik ithamlarının "mesnetsiz ve asılsız" olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun MESAM'a ilişkin bazı ithamlarda bulunduğunu ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ithamları mesnetsiz ve asılsızdır. Bakanlığımız, MESAM Genel Kurulu öncesinde tespit edilen hukuka aykırılıkları gidermek ve seçim sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek üzere, yasaların Bakanlığımıza tanıdığı hak ve yetkileri kullanmıştır."

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Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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