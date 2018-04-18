Külliye'den çarpıcı erken seçim yorumu! Ok yaydan çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “erken seçim” çıkışını değerlendirdi.

İlnur Çevik, Yenibirlik gazetesindeki bugünkü “Artık ok yaydan çıktı görünüyor…” başlıklı yazısında “Türkiye siyasetini 45 yıldır takip eden bir gazeteci iseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘erken seçime 26 Ağustos'ta gidelim’ çağrısı artık okun yaydan çıktığını ve kolay kolay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin 2019 Kasım'ında olamayacağı ortada…

Dananın kuyruğu bugün yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi ile kopacak ve olay açıklığa kavuşacak” ifadelerini kullandı.

''AK Parti genellikle seçimlerin hep zamanında yapılmasını istemiştir. MHP lideri ise geçmişte de Türkiye’yi erken seçimlere götürmekle ünlü” diyen İlnur Çevik şunları yazdı:

“KİMSENİN BU TEKLİFİ KESTİRİP ATMA LÜKSÜ YOK”

“Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir referandumla kabul edilişinin birinci yıldönümü daha iki gün önce kutlandı… Ama daha hala bu sisteme, yani ülke yönetimini tamamen yenilemek için devrim niteliğinde yapılacak değişikliklerin hayata geçirilmesi için 19 ay var…

BU KADAR ZAMAN BEKLEME LÜKSÜMÜZ VAR MI?

Ama dünyada ve bilhassa bölgemizdeki gelişmeler ve ülkemizin içinde bulunduğu ortam karşısında bu kadar zaman bekleme lüksümüz var mı? İşte Bahçeli bunları görerek ve Türkiye’nin bilhassa uluslararası platformda başına örülmek istenen çorapları işaret ederek bir an evvel başkanlık ve milletvekili seçimlerin yapılıp bazı sıkıntı yaratabilecek belirsizliklerin ortadan kaldırılması için erken seçim teklifi yaptı.

BUNDA ART NİYET ARAMAK HATALI

Bunda art niyet aramak hatalı. Bunda danışık ve dövüşük aramak da doğru değil. Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok.Cumhurbaşkanımız Bahçeli’nin, yani ittifak ortağının bu teklifini enine boyuna düşünecek, arkadaşları ile tartışacak ve gerekli kararı alacaktır.”

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