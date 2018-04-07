  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kudüs'te gayrimeşru Yahudi yerleşim planları ortaya çıktı

Kudüs'te gayrimeşru Yahudi yerleşim planları ortaya çıktı

Gayrimeşru İsrail yerleşim planları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-04-2018 18:50 - Güncelleme: 07-04-2018 18:50

İsrail'in, Kudüs'te binlerce gayrimeşru yerleşim birimi inşası planladığı ortaya çıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisi'nden yayınlanan rapora göre, işgalci İsrail devletine bağlı Kudüs belediyesi, 20 bin kişinin kalabileceği 5 bin 700 yerleşim birimi kurma kararını onayladı.

Raporda kurulacak yeni yerleşim birimlerinin Kudüs ve Beytüllahim kentlerindeki Foken vadisine kadar olan alanda kurulacağı kaydedildi. Ayrıca gelecek günlerde Kudüs ile Beytüllahim arasında bin 450 yerleşim birimi kurulması planlarından söz edilen raporda, buna ilaveten 2 bin 645 adet yerleşim biriminin onaylanmasının beklendiği dile getirildi.

Rapora göre gayrimeşru İsrail yerleşim planları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesi kararının ardından dikkate değer bir şekilde artış gösterdi.

İsrail'e açık desteğiyle sık sık gündeme gelen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ın, Filistin topraklarında yerleşim yerleri kurmanın İsrail'in "kendi toprakları olması sebebiyle" hakkı olduğu konusunda yaptığı açıklamalar dikkati çekmişti.

Batı Şeria ise Friedman'a göre üzerinde çekişme yaşanan bir yer olarak adlandırılıyor. Friedman'ın bu ve benzeri açıklamalarından rahatsızlık duyan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen ay medyaya açık yaptığı bir konuşmada Friedman hakkında ağır hakaretler içeren sözler sarf etmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kudüs'te gayrimeşru Yahudi yerleşim planları ortaya çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro