Kucak dansçısı kadınlar uçağı birbirine kattı!

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Tenerife kentine giden easyJet uçağında üç kadın yolcunun kavgası kameralara yansıdı.

Gece kulüplerinde kucak dansı yaptığı tahmin edilen üç kadın, İspanya uçağına bindiklerinde gayet sakindi. Ancak uçak havalandığında yüksek dozda alkolün yan etkileri ortaya çıktı, kadınlar dokuz bin metreyi aşkın yükseklikte uçağı birbirine kattı. Tartışmaya başlayan kadınlar önce ağza alınmayacak küfürler savurdu, ardından da uçakan çığlıklar yükseldi. Birbirlerinin saçlarını çeken kadınlara kabin ekibi müdahale etti, olayı dehşetle izleyen yolculardan biri yaşananları kayda aldı. Olayı doğrulayan easyJet resmi açıklamasında kavgacı kadınların uçak Tenerife'ye indiğinde polise teslim edildiği belirtildi.