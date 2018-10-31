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Kronik migrenin şifası botoks tedavisinde!

Kronik migrenin şifası botoks tedavisinde!

Kronik migren nedir ? Epizodik migren ile kronik migren arasında ne gibi farklılıklar vardır? Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyen migrenin tedavisi ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ? İşte kronik migren hakkında bilmeniz gerekenler...

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 01:00 - Güncelleme: 31-10-2018 01:00

Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyen migren, hastaların neredeyse yaşama sevincini elinden alan çok yaygın bir hastalık olarak biliniyor. Sıradan bir baş ağrısı olmayan migren, genellikle tek taraflı, ense, şakak veya göz çevresinde başlıyor. Zonklayıcı karakterdeki ağrıya ışık ve sese hassasiyet, bulantı ve kusma eşlik ediyor. Fiziksel aktivite ile şiddetlenen ağrı, kişinin iş ve sosyal yaşamındaki verimliliğini ve konforunu düşürüyor. Doç. Dr. Nilgül Yardımcı, kronik migren tedavisinde botoks tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

Migren atak sıklığı kişilerde farklılık göstermektedir. Aralıklarla yaşanan migren atakları "epizodik migren" olarak adlandırılmaktadır. ’’Kronik migren’’ ise en az 3 ay boyunca, her ayda en az 15 baş ağrılı günün minimum 8 gününde migren kriterlerini taşıyan ağrı olarak tanımlanmaktadır.

NASILSA GEÇMİYOR DEYİP BAŞ AĞRISINA KATLANMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
Uzun süreli ve şiddetli baş ağrısına yol açan kronik migren, nüfusun %1-3 ‘ünde görülmektedir. Kronik migreni olan kişilerin epizodik migrene oranla yaşam kaliteleri daha düşüktür ve hastaneye daha çok başvuru yaparlar. İlaç kullanımları fazladır ve günlük iş ve hayat verimlilikleri düşüktür. Hastaların hayatını adeta kabusa çeviren kronik migrenle başa çıkmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Stresten uzak durmak ve sadece ağrı kesicilere yüklenmemek önemlidir. Kişi düzenli ve sık aralıklarla migren atakları yaşıyorsa, ağrıların atak ve şiddetinin değiştiğini düşünüyorsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalıdır.DEPRESYON KAPINIZI ÇALABİLİR
Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar, baş ağrısı atakları sırasında ağrıyı ortadan kaldırmayı ve eşlik eden bulantı, kusma gibi belirtileri durdurmayı veya baş ağrısı ataklarının sıklığını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Epilepsi, hipertansiyon ve depresyon gibi başka hastalıkların tedavisinde de kullanılan bazı ilaçlar migren tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak tedavi çeşitliliğine rağmen, kronik migren hastalarında tedavi etkinliği düşüktür ve hastalar aşırı ağrı kesici ilaç kullanımı, depresyon, kaygı bozuklukları, uyku sorunları gibi eşlikçi hastalıkların riski altındadır.BOTOKS TEDAVİSİ HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR
Botoks ile kronik migren tedavisi etkinliği nedeni ile yeni dönem tedavi yöntemleri arasında oldukça dikkat çekmektedir. Yapılan çalışmalar, botoksun migren hastalarında güvenilirlik ve tolerabilitesinin yüksek olduğunu, baş ağrısı günlerinin sayısını ve migren ataklarının sayı ve şiddetini azaltmada etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Botoks yetişkinlerde kronik migren için önleyici tedavi olarak özellikle belirtilmektedir. Botoks uygulaması, kronik migrenli kişilerde sinir uçlarından itibaren ağrıyı uyaran kimyasal ileticileri engellemekte ve bu önleme sonucunda sinir uçlarından sinir sistemine uzanan ağrı yolları aktive olamamakta ve ağrı beyne erişmeden kontrol edilebilmektedir.

TEDAVİ PLANLAMASI KİŞİYE ÖZEL YAPILIYOR
Yapılan çalışmalarda önerilen enjeksiyon şemasına göre botoks, hastada alın, şakak ve ense bölgelerini içeren belirlenmiş 31 noktaya kas içine enjeksiyon olarak uygulanmaktadır. Tedavi kişiye özel planlanmakta ve 12 hafta ara ile en az 2 tedavi dönemi bulunmaktadır. Bazı hastalarda tedavi etkinliği için enjeksiyon tekrarlanması gerekirken, bazı hastalarda ise etkinlik bir kaç yıl süresince devam etmektedir. Uzman bir nörolog kararı ile ağrı yerine göre botoks enjeksiyonlarında gerekli bölgelere ek dozlar uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar alınarak hasta kronik migrene veda etmektedir.

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