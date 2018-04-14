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Kritik toplantı: Rusya'dan flaş talep

Kritik toplantı: Rusya'dan flaş talep

BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin 'kınanmasını' isteyen karar tasarısı sundu.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 18:36 - Güncelleme: 14-04-2018 18:36

BMGK, yerel saat ile 11.00'de (TSİ 18.00) toplandı.BMGK'yi acil toplantıya çağıran Rusya, 'ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle konseye ABD ve müttefiklerinin kınanmasını isteyen karar tasarısı sundu.Rusya, tasarıda ayrıca Suriye'ye karşı saldırgan tavra derhal son verilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN ÇAĞRI: GERİLİMİ ARTIRMAYIN

BM Güvenlik Konseyi'nde ilk sözü BM Genel Sekreteri Gutteres aldı. Gutteres, gerilimi artırmamaktan kaçınma çağrısı yaptı. Araştırmacıların kimyasal soruşturması için hazır olduğunu belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ömer Bayram 14 Nisan 2018 19:22 Esed zalim kabul ediyorum fakat esedin gaz kullandığına ihtimal vermiyorum

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