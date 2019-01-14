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Kredi kartı borç yapılandırmasına Vakıfbank da katıldı

Kredi kartı borç yapılandırmasına Vakıfbank da katıldı

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da kredi kartı borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 11:54 - Güncelleme: 14-01-2019 11:54

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da kredi kartı borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacağını duyurdu.

Banka ayrıca 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak.

Vakıfbank "Yanındaki Güç Paketi" ile  kredi kart borçlularına 24 aya kadar  yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak.

TAKİPTEKİ BAZI KREDİLERİN FAİZLERİNİ SIFIRLAYACAK
Kampanyadan VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank ve diğer bankalardaki Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabilecek.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre banka 2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizlerini sıfırlayacak.

VakıfBank müşterileri, 30 Nisan'a kadar başvurmaları halinde bu kampanyadan yararlanabilecek.

Ziraat Bankası kredisi için kefil gerekiyor mu şartlar neler?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • okan 14 Ocak 2019 12:11 faiz hani islam dininde haramdı?

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