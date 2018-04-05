  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Korkunç rakam! Polis 65 bin insan kaçakçısının peşinde...

Korkunç rakam! Polis 65 bin insan kaçakçısının peşinde...

Europol'de kaydı olan göçmen kaçakçısı sayısı 65 bine yükseldi... İnsan kaçakçılığı bir sektör oldu ve milyarlarca euroluk rant oluştu... Avrupa'ya insan kaçıran kaçakçıların büyük çoğunluğu Güneydoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşları...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 12:05 - Güncelleme: 05-04-2018 12:05

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), göçmenleri yasa dışı yollarla başka ülkelere götüren 65 bin kaçakçısının izini sürdüklerini, bu rakamın da kıtaya göçmen akınının en yoğun yaşandığı 2015 yılının 3 katı olduğunu açıkladı. Europol'e göre Akdeniz'i geçen göçmenlerin sayısında düşüş olmasına rağmen, insan kaçakçılarına talep hâlâ çok fazla.

MİLYARLARCA EUROLUK SEKTÖR OLUŞTU... Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Europol Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi Başkanı, Robert Crepinko, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ve Libya ile yaptığı anlaşmalar sonucu Avrupa kıtasına ulaşan göçmen sayısında azalma olmasına rağmen, milyarlarca euronun döndüğü kaçakçılığın hâlâ büyüyen bir iş kolu olduğunu söyledi.

3 YILDA 35 BİN KAÇAKÇI TÜREDİ... Eylül 2015'te Europol'ün veri tabanında 30 bin şüpheli vardı. 2016'nın sonunda bu rakam 55 bine yükseldi. 2017'de bu listeye 10 bin kişi daha eklendi. Söz konusu kişiler arasında kimlikleri yeni belirlenen şüphelilerin de olduğu belirtiliyor.

KAÇAKÇILAR HANGİ ÜLKELERDEN?... Europol'ün verilerine göre, kimlikleri belirlenen kaçakçıların yüzde 63'ü Avrupa ülkelerinin vatandaşları. Bunların yüzde 45'i ise Güneydoğu Avrupa ülkelerinden. Verilere göre yüzde 14'ü ise Orta Doğu'dan geliyor. Bu kişilerin yüzde 13'ü Afrika, yüzde 1'i ise Amerika kıtasından. Yüzde 9'u ise Doğu Asya'dan.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Korkunç rakam! Polis 65 bin insan kaçakçısının peşinde... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro