Korkunç olay fark edilince linç edilmek istendi!

BURSA'da tartışma sonrası arkadaşının boğazını bıçakla keserek öldüren katil zanlısı vatandaşlarca linç edilmek istendi. Yüksekten atlayarak kaçmaya çalışan yaralı zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, cinayet saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tophane Yokuşu surların altındaki yeşil alanda meydana geldi. Cinayet suçundan tahliye edilen ve denetimli serbestlik sebebiyle bir kamu kuruluşunda çalışan 58 yaşındaki Celil Tükenmez, tartıştığı Yılmaz K. (49) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.
Vatandaşların fark ettiği katil zanlısı Yılmaz K. linç edilmek istendi. Çakırhamam Otobüs Durakları'na doğru yokuştan kaçan zanlı olay yerine kısa sürede gelen polislerce gözaltına alındı. Kendisi de yaralı olan Yılmaz K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde tedbir aldı. Zanlının tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürüyor.
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