Korkunç olay 4 yaşındaki kız çocuğuna yoğun bakımda toplu tecavüz!

HİNDİSTAN polisi, Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın toplu tecavüzüne uğradığı yolundaki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

BİR ERKEK HEMŞİRE VE DÖRT ADAM... Kız çocuğu, büyükannesine Cumartesi gecesi koğuşta yalnızken bir erkek hemşire ve dört adamın saldırısına uğradığını söyledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI... Lucknow kenti polis yetkililerinden Mahesh Srivastava, bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer kişilerin arandığını söyledi. Polis, hastaneden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi.

YILAN SOKMASI NEDENİYLE HASTANEDEYDİ... Srivastava'ya göre adı açıklanmayan kız çocuğı, yılan sokması nedeniyle hastanede dört gündür tedavi görüyordu.

TECAVÜZ CEZALARI ARTIRILDI AMA... Hindistan'da son yıllarda tecavüz olaylarının artmasından sonra hükümet bu suçla ilgili cezaları ağırlaştırmıştı. Bir öğrencinin Yeni Delhi'de otobüs yolculuğu sırasında toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı.

12 YAŞINDAN KÜÇÜĞE TECAVÜZ EDENE İDAM... Hindistan'da bu yıl değiştirilen yasalar, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesine olanak tanımıştı. Yetişkinlere tecavüzün cezası da artırılarak 20 yıla çıkarılmıştı.