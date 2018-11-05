  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Korkunç olay 4 yaşındaki kız çocuğuna yoğun bakımda toplu tecavüz!

Korkunç olay 4 yaşındaki kız çocuğuna yoğun bakımda toplu tecavüz!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın toplu tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Polis soruşturma başlattı. soruşturma başlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:24 - Güncelleme: 05-11-2018 12:47

HİNDİSTAN polisi, Uttar Pradeş eyaletinde yoğun bakımda tedavi gören dört yaşındaki bir kız çocuğunun, beş adamın toplu tecavüzüne uğradığı yolundaki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

BİR ERKEK HEMŞİRE VE DÖRT ADAM... Kız çocuğu, büyükannesine Cumartesi gecesi koğuşta yalnızken bir erkek hemşire ve dört adamın saldırısına uğradığını söyledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI... Lucknow kenti polis yetkililerinden Mahesh Srivastava, bir kişinin gözaltına alındığını ve diğer kişilerin arandığını söyledi. Polis, hastaneden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi.

YILAN SOKMASI NEDENİYLE HASTANEDEYDİ... Srivastava'ya göre adı açıklanmayan kız çocuğı, yılan sokması nedeniyle hastanede dört gündür tedavi görüyordu.

TECAVÜZ CEZALARI ARTIRILDI AMA... Hindistan'da son yıllarda tecavüz olaylarının artmasından sonra hükümet bu suçla ilgili cezaları ağırlaştırmıştı. Bir öğrencinin Yeni Delhi'de otobüs yolculuğu sırasında toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı.

12 YAŞINDAN KÜÇÜĞE TECAVÜZ EDENE İDAM... Hindistan'da bu yıl değiştirilen yasalar, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesine olanak tanımıştı. Yetişkinlere tecavüzün cezası da artırılarak 20 yıla çıkarılmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Korkunç olay 4 yaşındaki kız çocuğuna yoğun bakımda toplu tecavüz! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Kasım 2018 13:23 12 yaş sonrası serbest mi yanlış mı okudum acaba

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro