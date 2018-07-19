Korkunç kaza! Dalgın sürücü anne ve çocuklarını böyle ezdi

İSTANBUL Sancaktepe’de dalgın bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuklarını fark etmeyerek ezdi. Anne ve çocukların aracın altında kaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansırken yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

YAKLAŞIK 3 METRE SÜRÜKLENDİLER: Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi’nde bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuklarını ezdi. Anne ve çocuklarını yaklaşık 3 metre sürükleyen sürücüyü, çevredeki vatandaşlar uyararak durdurdu. Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu.

"KADIN VE ÇOCUKLARI ARABANIN ALTINA ALDI": Olayı gören çevredeki esnaflardan İbrahim Yavuz "Araba ile caddeye dönmek isterken, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ve çocukları altına aldı. Kadının bacağı kırılıyor, çocuklarda ufak sıyrıklarla atlatıyor olayı. Kadının durumu çocukların durumuna göre biraz daha ağırdı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA: Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, bir süre bekleyen anne ve çocuklar dikkatlice yolun karşısına geçiyor. Bu sırada caddeye dönen dikkatsiz sürücü, anne ve çocuklarını ezerek aracın altına alıyor. Olayı gören vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koşuyor.

Kazada annenin bacağı kırılırken, çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Güncel 19 Temmuz 2018 10:12
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Korkunç kaza! Dalgın sürücü anne ve çocuklarını böyle ezdi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ceza nerede ?? 19 Temmuz 2018 10:34 İLLA birilerinin ölmesimi lazım bu canavara ceza vermek için, ben böyle ceza hukuku görmedim.. akşam haberlerde izledik kadın serbest bırakılmış...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro