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Korkunç iddia: 'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş!

Korkunç iddia: 'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş!

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde sınıf öğretmeni tarafından darp edildiği iddia edilen ilkokul öğrencisi için aile suç duyurusunda bulundu. Öğrencinin ailesi kızları için hastaneden darp raporu aldı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 21:39 - Güncelleme: 07-11-2018 21:39

MANİSA’nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Hatice Nur Aytekin (8), sınıf öğretmeni L.Y. tarafından derste boğazı sıkılıp havaya kaldırılarak tokat atıldı. Durumu hemşire olan annesi Arzu Aytekin’e anlatan küçük kız ve ailesi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek öğretmenden şikayetçi oldu.

Polis merkezinde açıklama yapan anne Arzu Aytekin, kızının sınıf öğretmeninin boynundan tutularak havaya kaldırdığını ve tokat attığını iddia etti.

"AİLELERİNİZE SÖYLEMEYİN"

Aytekin, açıklamasında “Benim kızımı boynundan tutmuş havaya kaldırmış ve tokat atmış. Bu öğretmen bu davranışlarını yaptıktan sonra çocukları korkutuyormuş, ‘Ailelerinize söylemeyin’ diyormuş. Çocuğun söyledikleri bunlar” ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Hassasiyet 07 Kasım 2018 22:21 Ellerini kırın o öğretmen müsvettesinin.

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