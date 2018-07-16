Korku dolu anlar! İş yeri sahibini sopalarla dövdüler

KOCAELİ'nin Darıca  ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde cep telefonu dükkanı işleten Burhan Kavak'ın, 2 Temmuz günü iş yerine gelen kişiler sopalarla saldırdı. Burhan Kavak feci şekilde dayak yerken, çevredeki kişiler gelerek eli sopalı kişilere engel olmaya çalıştı. Aldığı darbelerle yaralanan Burhan Kavak hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. 4 kişinin sopalarla saldırması iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

DAHA ÖNCE İŞ YERİNİ SOYMUŞLAR: Burhan Kavak kendisine saldıran kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Bunlar daha önce benim iş yerimi soymuşlardı. Şikayetçi olduğum için bana kızgındılar. Olayın olduğu günün sabahı telefon satmak için geldiler. Ben almayacağımı söyledim ve almadım....

'BU SENİN ÜÇÜNCÜ HATAN': Öğlen tekrar geldiler ben yine alamayacağımı söyledim. 'Bu senin üçüncü hatan oldu, sen artık bittin. Seni yaşatmayacağız burada' dediler. Bu olayın ardından yaklaşık 10 dakika sonra dükkanıma geldiler ve beni sopalarla darp ettiler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Serbest kalmışlar, şu anda beni tehdit ediyorlar." dedi.

  • Güncel 16 Temmuz 2018 10:31
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • ALİ 16 Temmuz 2018 11:45 ADALET BİTMİŞ.ADALET BAKANLIĞI VAR AMA CIVATA.BU TÜR OLAYLAR İNSANIN ONURUNU ZEDELER.ONDAN SONRA İNSANLAR KATİL OLUYOR.

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