Korku dolu anlar! Çocuklar video çekerken İsrail saldırdı

İSRAİL'in Gazze'ye yönelik önceki gün gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 14 sivil de yaralanmıştı. O anlarda çekildiği bildirilen bir video, çocukların yaşadığı korku dolu anları gözler önüne serdi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA: Görüntülerde Youtube için video çeken 3 çocuğun İsrail saldırısı anındaki o anları görülüyor. İnternette yayınlanan videoda, 3 çocuğun bombardıman sırasında yaşadıkları korku ve sonrasında kaçışları net bir şekilde görülüyor.

İsrail şehir merkezine bomba yağdırdı

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR: Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Eşref El Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehir merkezine düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Amir El Nimra (15) ve Luai Kahil (16) olduğunu açıklamıştı. Yaralıların tedavilerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde devam ederken, İsrail’in Gazze şehir merkezine düzenlediği saldırılarının devam ettiği ifade edilmişti.