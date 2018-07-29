Koray Aydın'ın Bahçeli gafı sonrası MHP'den ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevini döneceğini söylemek isteyen Aydın'ın yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" demesine tepki gösterdi.

İÇERİDE KUMPAS MI KURULDU?...MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Koray Aydın’ın gafıyla ilgili "Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerdeki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" dedi.

Koray Aydın'dan partilileri çileden çıkaran gaf!

Meral Akşener'in pazartesi günü 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Koray Aydın büyük bir gafa imza atarak,"Liderimiz Devlet Bahçeli" demişti.