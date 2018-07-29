  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Koray Aydın'ın Bahçeli gafı sonrası MHP'den ilk açıklama

Koray Aydın'ın Bahçeli gafı sonrası MHP'den ilk açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın dün yaptığı "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-07-2018 15:29 - Güncelleme: 29-07-2018 15:29

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevini döneceğini söylemek isteyen Aydın'ın yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" demesine tepki gösterdi.

İÇERİDE KUMPAS MI KURULDU?...MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Koray Aydın’ın gafıyla ilgili "Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerdeki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçerde böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz" dedi. 

Koray Aydın'dan partilileri çileden çıkaran gaf!

Meral Akşener'in pazartesi günü 15'te başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağını açıklamak üzere kameralar karşısına geçen Koray Aydın büyük bir gafa imza atarak,"Liderimiz Devlet Bahçeli" demişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Koray Aydın'ın Bahçeli gafı sonrası MHP'den ilk açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Bir Baba 29 Temmuz 2018 16:39 Bırakın boş lafları işte gerçek…................Köprü Tünel değil, Hollanda seviyesinde Asgari ücret, emekli maaşı sağlık hizmeti ve Eğitim sistemi istiyoruz ...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro