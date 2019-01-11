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Köprü geçişleri iade süreci nasıl olacak Albayrak açıkladı

Köprü geçişleri iade süreci nasıl olacak Albayrak açıkladı

Köprü geçişleri iade süreci nasıl olacak sorusunun yanıtı verildi. Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezalarda iade süreci resmen başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 14:16 - Güncelleme: 11-01-2019 14:35

Köprü geçişleri iade süreci ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Sıcak gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabında duyurdu. Albayrak'ın paylaştığı görselde başvuru dilekçesinin nasıl hazırlanacağının ayrıntıları yer aldı.

HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?
Düzenleme 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfına göre kaçak geçenleri kapsıyor.

Düzenlemeyle birlikte kaçak geçiş yapanlar idari para cezası ödemeyecek, verilmiş olan cezalar tebliğ edilmeyecek. Tahsil edilen idari para cezası tutarları da iade edilecek.

İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Başvurular en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesi ile 28 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilecek. 29 Mart 2019 tarihine kadar iadeler tamamlanacak.

EN YAKIN VERGİ DAİRESİNE DİLEKÇEYLE BAŞVURULACAK
Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır." ifadelerine yer verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • õzgur 11 Ocak 2019 14:38 Lutfen sus damat her konustugunda euro dolar yukari firliyor.

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