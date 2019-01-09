Köpeğin kızak keyfi görenleri şaşırtıyor

Kışın tadını çıkaranlar yalnızca insanlar değil. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir köpeğin kızak keyfi izleyenleri şaşırtıyor.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ Görüntülerde ağzıyla taşıdığı kızağa binen köpeğin, onlarca metre ustaca kaydıktan sonra tekrar kaymak için kızağı taşıdığı görülüyor. Köpeğin kızak keyfini yaşadığı bu anların ise kameralara yansıyor. Ancak görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği ise bilinmiyor