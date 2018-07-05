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Konya'da 150 kişi hastanelik oldu!

Konya'da 150 kişi hastanelik oldu!

Konya'da yemek firmasının dağıttı yemekten zehirlenen 150 kişi hastanelik oldu. Zehirlendiği belirtilen çalışanların 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 19:22 - Güncelleme: 05-07-2018 19:22

KONYA'da bir yemek şirketinin çeşitli iş yerlerine dağıttığı yemekten yiyen yaklaşık 150 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir yemek şirketi, müşterisi olan kurumlara öğle yemeği servisi yaptı.

Yemekten sonra yaklaşık 150 kişi, bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle merkezdeki çeşitli hastanelere başvurdu.

Mide bulantısı şikayetiyle Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Suna, öğle yemeğinde çorba, pilav, tavuk ve salata yediklerini, birkaç saat sonra midede yanma ve bulantı şikayetiyle hastaneye geldiğini, 30'a yakın mesai arkadaşının da aynı durumda olduğunu söyledi.

Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen Emrah Koç da iş yerlerinden 15 kişinin yemekten sonra zehirlendiğini, 3 arkadaşının durumunun kötü olduğunu dile getirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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