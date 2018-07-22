Konya İstanbul hızlı tren saatleri online bilet kaç para?

İstanbul Konya hızlı tren bilet fiyatı ne kadar, hızlı trenle İstanbul Konya arası kaç saat sürüyor yanıtlar haberimizde. İstanbul ve Konya arasında YHT hızlı tren seferleri günde 3 kez yapılıyor. İlk sefer Pendik'ten 07.30 son sefer ise 18.25'te. İstanbul Konya arası hızlı tren seyahat süresi 4 saat 27 dakika. İstanbul Konya arası hızlı tren bilet parası ise kişi başı tek yön 85 lira. Hızlı tren online bilet alma işlemlerini ise tcdd.gov.tr adresinden kolayca yapabilirsiniz.

TRENKART nedir sorusunun cevabı ise, TCDD'nin, İstanbul Ankara ve Ankara İstanbul Hızlı Tren yolcularının kullanımına sunulan indirim sağlayan kart olduğudur. Hızlı tren ile yolculuk sayınıza göre indirim sunabilen TRENKART abonman pakedi ile de farklı biniş haklarını ucuza almanıza olanak sağlıyor.