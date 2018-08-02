  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Komutan kızı 'kedicik' olmuş! Babası yalvarıyor...

Komutan kızı 'kedicik' olmuş! Babası yalvarıyor...

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'la birlikte tutuklanan kediciklerden birinin kritik görevlerde bulunduktan sonra emekli olan üst düzey bir komutanın kızı olduğu ortaya çıktı. O komutan, Oktar tutuklandıktan sonra dışarıdaki müridlerinin terör estirmeye devam ettiklerini anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-08-2018 11:13 - Güncelleme: 02-08-2018 11:41

ADNAN Oktar ve müridlerine yönelik 'suç örgütü' operasyonunda tutuklanan ve 'Kedicik' olarak bilinen kadınlar arasında kritik görevlerde bulunmuş eski bir üst düzey komutanın kızı da olduğu ortaya çıktı. Komutan baba, örgüt üyelerinin cezaevindeki kızları tehdit ettiklerini, tuttukları avukatları tehdit ederek avukatlıktan vazgeçirdiklerini, itirafçı olmaya hazırlanan kızları tehdit ve moral motivasyonla tekrar örgüte bağlı hale getirdiklerini anlattı. 

Odatv'den Müyesser Yıldız, 'Oktar örgütünde bir asker kızı' başlıklı yazısında "Tabii ki, malûm baskı, korku, şantaj, güvenlik endişelerinden dolayı maalesef baba ve kızın ismini veremiyoruz" dedikten sonra o komutan babanın anlattıklarını yazdı. Ailelere baskı yapılıyor mu, kedicikler itirafçı oluyor mu, TSK'ya kumpaslarda FETÖ-Oktar bağlantısı var mı, en önemlisi de örgütü çözmek için devlet ne yapmalı? İşte o yazı ve babanın anlattıklarından çarpıcı bölümler:

İTİRAFÇI OLACAKTI VAZGEÇTİ... Kız hapiste, aile onu kurtarmak için çırpınıyor. İlk ziyaretlerinde kız, itirafçı olma ve etkin pişmanlıktan yararlanma niyetindeymiş. Ancak ikinci ziyarette onu daha bir dirençli görmüşler. Çünkü bu arada örgüt, bazı avukatların ismini vermiş ve kız da ailenin değil, örgütün önerdiği avukattan yana tavır koymuş.

AİLENİN AVUKATINI TEHDİT EDİP 300 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞLER... Dahası, birileri ailenin avukatını hem tehdit etmiş, hem de 300 bin lira para teklifinde bulunmuş. Başka bazı avukatlara da, “Bu davayla ilgili dosya almayın” tehditleri gidiyormuş. Aile, kendi imkanlarıyla kızı kurtarmaya çalışıyor, ama devletten beklentileri de var. Emekli komutan babanın tespitleri ve buna ilişkin önerileri şöyle:

KIZLARDA İLK ŞAŞKINLIK GEÇTİ! ADNAN OKTAR 2 AYA KADAR...

- Bugün operasyon yapılıyor, ama kızlarda ilk şaşkınlık geçti, 'Avukat göndermeyin' diyorlar. Örgütün avukatlarından tutmayan sadece 7-8 aile var. Adnan Oktar'ın 2 aya kadar çıkacağı propagandası yapılıyor.

KEDİCİKLERE 'İTİRAFÇI OLMA' DİYE 50 İLE 500 BİN LİRA...

- Öte yandan kızlara önemine göre, 'itirafçı olmayın, konuşmayın' diye 50 ila 500 bin lira arasında para teklifi yapıldığını duyuyoruz.

KIZIM GEREKİRSE TECRİTTE TUTULSUN AMA...

- Kızlar ayrı hapishanelerde, ama yine 10'arlı gruplar halinde kalıyorlar. Böylece örgüt çalışmaya devam ediyor.

- Bir baba olarak bunu istemek çok zor, ama kızım gerekirse tecritte tutulsun, kesinlikle onlarla birlikte olmasın.

BU KIZLARIN KORKMASANI SAĞLAYIN Kİ BİTSİN...

- Bir başka konu, kızımın kanında da lityum çıktı. Kızların haftada bir periyodik kan tahlili yapılsın. Çünkü lityum hapının bir şekilde içeri sokulmasından ve verilmesinden endişe ediyoruz.

- Eğer Adnan Oktar örgütünün belini kırmak istiyorlarsa, bu kızların korkmamasının sağlanması lâzım.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Komutan kızı 'kedicik' olmuş! Babası yalvarıyor... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaş 02 Ağustos 2018 11:58 arkadaş her hapishaneye bir kedicik gönderin bu devlet bunu düşünmüyorsa işi bıraksın vatandaş gereğini yapar mit ne iş yapar bu ülkede acaba

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro