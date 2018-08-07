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Komşusunun ricasını kıramadı! Sonunda hapse girdi

Komşusunun ricasını kıramadı! Sonunda hapse girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto yıkama dükkanı bulunan Yunus Emre Ayata, komşusunun ricasını kıramayıp satımında aracılık yaptığı otomobilin çalıntı çıkması üzerine tutuklandı. 3,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalan Yunus Emre Ayata, mağdur olduğunu belirterek, şahısların cezalandırılmalarını istedi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 18:52 - Güncelleme: 07-08-2018 18:52

Kocaeli Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oturan ve aynı mahallede oto yıkamacılığı yapan Yunus Emre Ayata, iddiaya göre komşusu E.B. ve M.B.'nin getirdiği otomobilin satış öncesi temizliğini yaptı. E.B. ve M.B., Yunus Emre Ayata'dan aracın satışını yapması durumunda komisyon teklif etti. Yunus Emre Ayata aracı oto pazarına götürerek müşteri buldu. Yunus Emre Ayata daha sonra müşteri ile aracı satan kişileri bir araya getirdi. Aracın çalıntı çıkması üzerine Yunus Emre Ayata tutuklandı. 3,5 ay tutuklu kalan Yunus Emre Ayata serbest bırakıldı.

Yunus Emre Ayata, E.B.'nin tutukluluğunun devam ettiğini, M.B.'nin ise tutuksuz yargılandığını belirterek, adaletin yerine gelmesi için dua ettiğini söyledi. Yunus Emre Ayata aracın çalıntı olduğunu bilmediğini, sadece arabuluculuk ettiğini belirterek, "Oto yıkama üzerine iş yerim var. Komşum E.B. bana gelerek otomobili iç-dış yıkamamı istedi. Bende aracın genel temizliğini yaptım. Aracı almaya geldiklerinde rica ettiler, oto pazarında müşteri bulmaya götürdüm, arabuluculuk yaptım. Bu götürdüğüm araca da bir müşteri buldum, karşılıklı alım satım yaptılar. Bu araç çalıntı bir araçmış, benim herhangi bir bilgim yoktu. Bir de bana komisyon vereceklerini söylemişlerdi. Bu araç çalıntı çıktı, ben de mağdur oldum. 3,5 ay cezaevinde kaldım. Ben esnafım, şu anda utanıyorum insanlara da derdimi anlatamıyorum. Çok zor durumda kaldım. Türk adaletine güveniyorum ceza almalarını istiyorum." dedi.

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