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Koltuk sevdasına tepki! CHP Genel Merkezi önünde eylem

Koltuk sevdasına tepki! CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, CHP yönetimindeki son gelişmeler üzerine olan tepkisine dikkat çekmek için farklı bir eylem gerçekleşti. Canyurt, yönetimin değişmesi için CHP Genel Merkezi önünde, evinden getirdiği koltuğa oturarak eylem yaptı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 12:06 - Güncelleme: 08-08-2018 12:06

CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturarak eylem yapmaya başladı. CHP’de yönetimin değişmesi için böyle bir eylem yapma gereği duyduğunu söyleyen Abbas Canyurt, koltuk sevdasına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Partisiyle ilgili herhangi bir problemi olmadığını kaydeden Canyurt şöyle konuştu:

“Bu benim kendimce bir eylem şeklim. Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok. Yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri, yeter artık. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi her seçim gecesi ağlamak, artık yeter diyorum. Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı onu da getirdim buraya oturuyorum, aynen evimde yaptığım gibi. Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Zir Konyum 08 Ağustos 2018 12:27 chp hiç bir zaman Türkiye için birşey yapmadı. Bildiği tek şey kendi eşrafına rant, hortum. Sizin genel müdürün değişse ne olur değişmese ne olur. Aklınız varsa kafanızı değiştirin !

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