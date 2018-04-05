Kolları olmayan bebek ayaklarıyla yemek yemeyi öğrendi

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İnternette fotoğrafları dolaştıktan sonra Rus bir aile minik Vasilina'yı evlat edinmek istedi. Bir kaşık ve bir tabak yemek verdiğinizde tüm çocuklar döke saça yemeyie çalışır, çoğu zaman başarısız olur. Ama doğuştan iki kolu da olmayan Vasilina Knutzen, diğer çocukların elleriyle yapmakta zorlandıkları şeyi ayaklarıyla yapıyor. Annesi Elmira Knutzen'in Facebook'ta paylaştığı Vasilina'nın yemek yeme videosu milyonlarca kez izlendi.
Rus bebeğin yemek yeme videosunu sosyal medyadan paylaşan anne Elmira, altına "Vasilina'nın hayranlarına" yazdı. Videonun altına yazılan yorumlarda "ilham verici", "mükemmel", "işte zeka" gibi sözler yer aldı.
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