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'Kola cinayeti' denildi işin aslı bambaşka çıktı

'Kola cinayeti' denildi işin aslı bambaşka çıktı

OSMANİYE’de bir genç, bir akrabası ve arkadaşları tarafından kola ısmarlama tartışması ile başlayan kavgada döve döve öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 13:15 - Güncelleme: 11-08-2018 13:15

12 Temmuz günü Osmaniye’de bir berber dükkanında akrabaları olan M.K. ve onun arkadaşı M.İ, Murat Kulak’tan (33) kendilerine kola ısmarlamasını istedi. Üzerinde hiç para olmadığını söyleyen Murat Kulak yine de tanıdığı bir bakkaldan borçla kola alıp getirdi.

Bir gün sonra ise aynı kişilerle karşılaşan Murat Kulak bu sefer de akrabası ve komşuları olan gençlerle “kolayı aldın neden borcunu ödemedin” tartışmasına girdi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre 7 kişi Murat Kulak’ı dövdü. Demir sopalar ve muştaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Murat Kulak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan gencin beyin kanaması da geçirdiği anlaşıldı. Kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gün komada kalan genç, hayatını kaybetti.

ASIL MESELE KOLA DEĞİL UYUŞTURUCU: Ölen gencin acılı annesi Öngül Kulak ise asıl meselenin kola değil uyuşturucu olduğunu belirtti. Kaynının oğlu M.K.’nin uyuşturucu kullandığını oğlu Murat’ın gördüğünü dile getiren anne, bunu da gelip kız kardeşine anlattığını kız kardeşinin de durumu uyuşturucu kullanan gencin annesine aktardığını ve kaynının da M.K.'yı dövmesiyle olayların başladığını iddia etti. Anne Öngül Kulak, gözyaşlarıyla anlattığı olayda "Oğlumu kaynımın oğlu ile beraber uyuşturucu kullandığı arkadaşları döve döve öldürdüler. Hiç sebep yok ortada. Bunlar uyuşturucu satıyor kullanıyor. Belki de benim oğlum bunların uyuşturucu sattığını gördü. Polise ihbar eder bizi diye dövdüler, öldürdüler. Bunu devlet ortaya çıkarsın. Ben 33 yaşındaki oğlumu Murat’ımı toprağa koydum" şeklinde konuştu. Murat Kulak’ın hayatını kaybetmesinin ardından olayda adı geçen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Fikirci Fikri 11 Ağustos 2018 14:17 Devlet Anayasanın 58. maddesi gereği görevini yapmalı ve gençliği kötü alışkanlıklardan korumalıdır.

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