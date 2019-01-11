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KOBİ kredisi kimler alabilecek başvuru şartları neler?

KOBİ kredisi kimler alabilecek başvuru şartları neler?

KOBİ'leri sevindirecek haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek verdi. Peki KOBİ kredisi alma şartları neler, ne kadar kredi ödemesi yapılacak, ve kredi geri ödemeleri ne zaman, ne kadar aylık faizle geri ödenecek?

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 14:00 - Güncelleme: 11-01-2019 14:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve burada binlerce KOBİ'nin merakla beklediği yeni haberleri açıkladı. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek veriyor. Peki hangi bankalar KOBİ'lere destek olacak, kredi alma şartları neler olacak? 

Bakan Albayrak bu kredi paketi için "reel ekonomimiz açısından çok önemli" dedi. Paket ile piyasadaki belirsizlik kaynaklı likidite daralmasının önüne geçileceğini belirtti.

KİMLER ALABİLECEK...Kredi desteğinden başta imalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman destek verilecek.

AMAÇ NE... Mali yapılarıyla birlikte üretim istihdam ve ihracat imkan ve kabiliyetinin güçlendirilmesi.

NE KADAR VERİLECEK...Kredinin toplam tutar 20 milyar TL

HANGİ BANKALAR VERECEK: KOBİ’lere kredi desteği paketine Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi,Alternatif Bank, Ziraat Katılım, Al Baraka olmak üzere 13 banka destek veriyor.

KİMLER NE KADAR ALACAK.. İmalatçı ve ihracatçı şirketlere azami 1 milyon, hizmet sektöründeki şirketlere azami 500 bin TL kredi verilecek.

KAÇ İŞLETME YARARLANACAK: Asgari 20 ila 40 bin adet işletmemize dokunacağız demektir.

FAİZ ORANI NE KADAR... 6 ay ana para ödemesiz, aylık 1.54 faiz oranı ile bu kredi verilecek.

REEL SEKTÖR NEFES ALACAK
En önemli noktası hacim olduğu kadar 3-4 ay öncesinin yıkıcı faiz maliyetlerinin düştüğünü yavaş yavaş reel sektörün nefes almasında önemli bir ayak olacaktır.

HAZİNE'NİN ETKİSİ YOK
Türkiye sağlam bir şekilde ayağa kalktıysa 81 milyon milleti ile olmuştur. KOBİ değer kredisi 13 bankanın insiyatifi ile olmuştur. Hazinemize etkisi yoktur.

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