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KKTC'den Çiftlik Bank tepkisi: Bu bebenin bizimle ne ilgisi var

KKTC'den Çiftlik Bank tepkisi: Bu bebenin bizimle ne ilgisi var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın KKTC ile bir bağlantısının olmadığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 15:21 - Güncelleme: 20-03-2018 15:21

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’ın KKTC ile bir bağlantısının olmadığını söyledi. Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?" diye soran Serdar Denktaş, medyada yer alan 'Çiftlik Bank KKTC'de kurulu şirket' haberlerine tepki gösterdi. 

''BU BEBENİN BİZİMLE NE İLGİSİ VAR''
Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz. İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla" dedi.

İNCELEME YAPILIYOR
Öte yandan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'nun da, medyada çıkan haberler üzerine Çiftlik Bank'ı incelemeye aldığı öğrenildi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu'nun bu yönde bir çalışma yaptığı ve ortaya çıkacak bulgulara göre hareket edileceği öğrenildi. 

TUTUKLU SAYISI 7’YE YÜKSELDİ
Bu arada Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden bomba ifadeler

 

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