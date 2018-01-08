KKTC seçim sonuçları Kıbrıs'da başbakan kim oldu?

KKTC'de yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 60'ı sayıldı. Buna göre, oyların yüzde 36,05'ini alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor. Hüseyin Özgürgün Kıbrıs'ın yeni başbakanı olmaya yakın görünüyor.



Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 36,05 oyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 20,8'ini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yüzde 16,74'ünü alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, yüzde 8,06'sını alan Demokrat Parti (DP) dördüncü, yüzde 7,99'unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) beşinci ve yüzde 7,45'ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise altıncı sırada bulunuyor.

Yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,93 oldu. Eski müzakereci Kudret Özersay liderliğindeki HP, seçimlere ilk kez girdi.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından UBP Genel Merkezi önüne bayraklarıyla gelen partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti, sloganlar attı.

BAŞBAKAN HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN'DEN İLK AÇIKLAMA

Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Başbakan Özgürgün, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Demokratik, şeffaf ve Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir seçim ve kampanya yaşandığına işaret eden Özgürgün, “Halk, UBP’ye büyük bir görev ve sorumluluk veriyor. Bu görev ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız.” diye konuştu.

SERDAR DENKTAŞ KOALİSYONA GİRECEK Mİ?

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından parti genel merkezinde açıklama yaptı. Konuşmasına, UBP'yi kutlayarak başlayan Denktaş, DP'nin üzerine düşeni yaptığını dile getirerek "Son derece iyi bir kadroyla yola çıktık. DP'nin özüne döndüğünü söylemiştik. Bu sonuçları hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Koalisyonla ilgili görüşlerini sonuçların tam olarak netleşmesinin ardından belirleyeceklerini belirten Denktaş, seçim sisteminde aksaklıkların bulunduğunu, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini ve öngörülemeyen bir seçim sistemiyle seçime gidildiğini ifade etti.

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN'ÜN UBP'Sİ İKTİDARDA

KKTC'de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.

50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu. Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,3, DP yüzde 23,1 ve TDP yüzde 7,4 oy elde etmişti. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.