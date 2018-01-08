  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

KKTC seçim sonuçları Kıbrıs'da başbakan kim oldu?

KKTC seçim sonuçları Kıbrıs'da başbakan kim oldu?

KKTC'de yeni başkan büyük oranda belli oldu. Kıbrıs'dan gelen son dakika haberlere sayılan oylara bakıldığında UBP yarışı önde götürüyor. Peki Hüseyin Özgürgün yeniden başbakan oldu mu, ilk sonuçlar kimi işaret ediyor, Serdar Denktaş koalisyona girir mi? İşte Kıbrıs seçim sonuçlarına ilişkin son haberler;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-01-2018 09:51 - Güncelleme: 08-01-2018 09:57

KKTC'de yapılan erken genel seçimde oyların yüzde 60'ı sayıldı. Buna göre, oyların yüzde 36,05'ini alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) yarışı önde götürüyor. Hüseyin Özgürgün Kıbrıs'ın yeni başbakanı olmaya yakın görünüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 36,05 oyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 20,8'ini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yüzde 16,74'ünü alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, yüzde 8,06'sını alan Demokrat Parti (DP) dördüncü, yüzde 7,99'unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) beşinci ve yüzde 7,45'ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise altıncı sırada bulunuyor.

Yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,93 oldu. Eski müzakereci Kudret Özersay liderliğindeki HP, seçimlere ilk kez girdi.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından UBP Genel Merkezi önüne bayraklarıyla gelen partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti, sloganlar attı. 

BAŞBAKAN HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN'DEN İLK AÇIKLAMA

Başkent Lefkoşa'daki UBP Genel Merkezi'ne gelen Başbakan Özgürgün, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Demokratik, şeffaf ve Kıbrıs Türk halkına yaraşır bir seçim ve kampanya yaşandığına işaret eden Özgürgün, “Halk, UBP’ye büyük bir görev ve sorumluluk veriyor. Bu görev ve bu sorumluluğu alıp taşıyacağız.” diye konuştu.

SERDAR DENKTAŞ KOALİSYONA GİRECEK Mİ?

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından parti genel merkezinde açıklama yaptı. Konuşmasına, UBP'yi kutlayarak başlayan Denktaş, DP'nin üzerine düşeni yaptığını dile getirerek "Son derece iyi bir kadroyla yola çıktık. DP'nin özüne döndüğünü söylemiştik. Bu sonuçları hak ettiğimizi düşünmemekle birlikte mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Koalisyonla ilgili görüşlerini sonuçların tam olarak netleşmesinin ardından belirleyeceklerini belirten Denktaş, seçim sisteminde aksaklıkların bulunduğunu, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini ve öngörülemeyen bir seçim sistemiyle seçime gidildiğini ifade etti.

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN'ÜN UBP'Sİ İKTİDARDA

KKTC'de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.

50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu. Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,3, DP yüzde 23,1 ve TDP yüzde 7,4 oy elde etmişti. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN KKTC seçim sonuçları Kıbrıs'da başbakan kim oldu? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat