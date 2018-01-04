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K.Kore yanlışlıkla kendini mi vurdu?

K.Kore yanlışlıkla kendini mi vurdu?

Amerikalı yetkili bir kaynağın iddiasına göre, Kuzey Kore 28 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği füze denemesi fiyaskoyla sonuçlandı ve yanlışlıkla kendi şehrini vurdu

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 18:35 - Güncelleme: 04-01-2018 18:35

Japonya merkezli The Diplomat dergisi, Amerikalı bir diplomatın kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore ordusunun füze denemesi sırasında, orta menzilli Hwasong-12/KN17 füzesi, Tokchon şehrine düşerek, bazı fabrika ve tarım alanlarına büyük zarar verdi' iddiasında bulundu. 

Pukchang askeri üssünden fırlatılan Hwasong-12/KN17 türü orta menzilli balistik füzenin kalkışından 1 dakika sonra arızalanarak Tokchon şehrine düştüğü, büyük maddi hasara yol açtığı düşünülüyor.

Yine kaynağın verdiği bilgiye göre, zarar gören bölge uzaydan çekilen görüntülere de yansımış görünmekte...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • MANTAR YAPAR VALLA 04 Ocak 2018 20:36 KENDİ ÜLKESİNİ VURABİLDİĞİNE GÖRE..AMERİKAYI HAYLİ ,HAYLİ VURUR...GÖZÜ GARARMIŞ...TRUMP FAZLA SATAŞMASA İİ EDER..

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