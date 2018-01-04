K.Kore yanlışlıkla kendini mi vurdu?

Japonya merkezli The Diplomat dergisi, Amerikalı bir diplomatın kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore ordusunun füze denemesi sırasında, orta menzilli Hwasong-12/KN17 füzesi, Tokchon şehrine düşerek, bazı fabrika ve tarım alanlarına büyük zarar verdi' iddiasında bulundu.
Pukchang askeri üssünden fırlatılan Hwasong-12/KN17 türü orta menzilli balistik füzenin kalkışından 1 dakika sonra arızalanarak Tokchon şehrine düştüğü, büyük maddi hasara yol açtığı düşünülüyor.
Yine kaynağın verdiği bilgiye göre, zarar gören bölge uzaydan çekilen görüntülere de yansımış görünmekte...
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