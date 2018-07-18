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Kızını dudaktan öpen babaya 15 yıl hapis cezası

Kızını dudaktan öpen babaya 15 yıl hapis cezası

Boşanma davası sırasında eşinin, “Kızımı dudağından öptü” şikâyeti üzerine baba hakkında “cinsel istismar” suçundan dava açıldı. Savcı beraat istedi ancak mahkeme 15 yıl hapis cezası verdi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 08:59 - Güncelleme: 18-07-2018 09:46

Boşandığı eşinin, “Kızımı dudağından öptü” şikâyeti üzerine baba hakkında “cinsel istismar” suçundan açılan davada, savcının beraat talebine rağmen, mahkeme 15 yıl hapis cezası verdi.
Dava dosyasına göre, görücü usulü evlenen H.S., kendisini aldattığı gerekçesiyle kocası A.S.’ye boşanma davası açtı.

DERS ÇALIŞTIRMAK İÇİN GELDİ... Ankara 1. Aile Mahkemesi, 2017 yılı Aralık ayında çiftin boşanmasına karar verirken, 11 ve 1.5 yaşlarında olan 2 kız çocuğunun velayetini ise anneye verdi. Boşanma davasının temyiz süreci devam ederken, çiftin 11 yaşındaki kızı babasını ödevlerine yardım etmek için 9 Mart 2018’de eve çağırdı. Baba kızının ödevine yardım ettikten sonra evden ayrıldı.

ÖĞRETMENE ANLATIP KARAKLA GİTTİLER... Anne H.S.’nin iddiasına göre, küçük kız, babası evden ayrıldıktan sonra annesine “babam beni dudağımdan öptü” dedi. Anne, yaşanılan bu durumu boşanma davasında görev yapan avukatıyla paylaştı. Avukatının, “Durumu rehber öğretmenine bildirin, onlar psikolog gibi dinleyeceklerdir” önerisi üzerine anne, durumu kızın okulundaki rehber öğretmenine bildirdi. Rehber öğretmenin tavsiyesi üzerine, anne H.S. karakola giderek baba A.S.’den şikâyetçi oldu.

'BENİ ÖPMESİNİN KÖTÜ BİR AMACI YOKTU...' Mağdure küçük kızda emniyette ve Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) alınan ifadelerinde, “Babamı ödevime yardım etmesi için çağırmıştım. Eve geldi, kardeşimi öptü, beni de yanağımı çevirdi dudağımdan öptü. Kendimi kötü hissetim, anneme söyledim. Daha önce de halamın evinde babamla birlikte yatarken ‘iyi geceler’ deyip yine beni dudağında öpmüştü. Uzun süreli değildi öptü bıraktı. Hatta ben kızdım. Ben kızınca da bana ‘sen benim kızım değil misin’ diye cevap verdi. Yatarken bana sarıldı ama annemin sarılması gibiydi. Bence beni sevdiği için öptü… Dudağımdan öpmesinin kötü bir amacı yoktu” dedi.

RAPORDA FARKLI SÖZ... Hazırlanan Sosyal İnceleme Raporu’nda ise “Hediye S., eşinin dudaktan öpme eyleminin ‘kızının dudaklarına sadece dokundurma şeklinde gerçekleştiğini, öperken farklı bir amaç gütmediğine inandığını söylediği” aktarıldı. Savcılık baba A.S. hakkında “çocuğun cinsel istismarı suçundan” dava açtı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan baba A.S., eşiyle arasında çekişmeli boşanma davası bulunduğunu belirterek, “Kızıma karşı istismar teşkil eden bir eylemde bulunmadım” dedi.

‘DELİL LAZIM’ DEDİ... Anne H.S. de müşteki olarak mahkemede verdiği ifadesinde, “Boşanma davasında dava yürürken avukatım bana, ‘davada delil olarak kullanabileceğimiz bir şey var mı gibisinden sorular sorup, kızınız ile ilgili rehber öğretmenle bir konuşun, zira kız çocuklarına karşı babaların olumsuz yanlış davranışları olabilir’ diye söyledi” diye konuştu. Savcılık da esasa ilişkin mütalaasında yeterli delil bulunmadığını belirterek beraat talebinde bulundu. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Temmuz’da davayı karara bağlayarak, sanığa çocuğun cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

‘BOŞANMA’ DA DAVADA... Kararda, annenin ilk ifadesi ve küçük kızın ifadelerinin esas alındığı belirtildi. Dosyaya getirilen boşanma davasında A.S.,’nin başka bir kadınla gayri ahlaki ilişki yaşandığı için çiftin boşanmalarına karar verildiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, “Failin ıslahı ve topluma sağlıklı bir kimse olarak kazandırılması amaçlarına matuf olacak bir biçimde ıslahına elverecek bir şekilde olmak üzere takdiren asgari hadden olacak şekilde temel ceza tayini yönünde gidilmiştir” denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Frankfurt 18 Temmuz 2018 10:23 Çocuk 11 yaşında ayrı kalan baba kızını dudağından öpmüş buha çocuk sapıklık nerde bu kararı veren hakim derhal görevinden alınmalı çekişkili boşanma ma ortada burda bir istismar falan yok yazıklar olsun böyle adalet mı olur çocuğumu artık öpüp koklayamayacağızmı zaten 13 14 yaşlarına gelince öpülmeyi istemiyorlar zaman kısa artık seven baba da ceza yiyor bu adalet sistemi millet diye insanlık, sevgi bırakmadı yazıklar olsun

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