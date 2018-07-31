Kızgın boğa dehşeti! Önce çırılçıplak soydu sonra boynuzladı!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin nerede çekildiği bilinmezken, boğa güreşi sırasında, bir kişinin kızgın boğa dehşeti kameraya yansıdı.
ÇIRILÇIPLAK SOYUP BOYNUZ DARBELERİYLE PERİŞAN ETTİAğır boynuz darbeleri alan adamın kıyafetleri boğanın boynuzuna takılarak üzerinden çıktı. Çırılçıplak bir şekilde yere düşen adam kalkmaya çalıştığı esnada boğa yeniden boynuz darbeleri vurarak adamı perişan etti.
Adamın sağlık durumu hakkında bir bilgi bulunmazken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
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