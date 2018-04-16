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Kız yurdunda korku dolu anlar: Su içmeye kalktı, şoke oldu

Kız yurdunda korku dolu anlar: Su içmeye kalktı, şoke oldu

AYDIN Efeler İlçesi’nde faaliyet gösteren özel bir kız yurduna sabaha karşı 04.00 sularında gizlice giren bir şahıs öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Su içmeye kalkan bir öğrencinin fark ettiği şahıs, yangın merdivenini kullanarak binadan kaçtı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 12:14 - Güncelleme: 16-04-2018 12:14

AYDIN Efeler İlçesi’nde faaliyet gösteren özel bir kız yurduna sabaha karşı 04.00 sularında gizlice giren bir şahıs öğrenciler arasında paniğe neden oldu. Su içmeye kalkan bir öğrencinin fark ettiği şahıs, yangın merdivenini kullanarak binadan kaçarken, olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

''YANGININ MERDİVENİNDEN KAÇTI''
Yaşananları anlatan öğrenciler, “Erkek şahıs yangın merdivenini kullanarak arkadaşımızın odasına kadar girmiş. Biz arkadaşımızın çığlığıyla uyandık ve hemen odaya koştuk. Erkek şahıs paniğe kapılıp odadaki eşyalara çarptı sonra yangın merdivenini kullanıp olay yerinden kaçtı” diye konuştu.

''ÖĞRENCİNİN BİRİNE AŞIK OLABİLİR''
Olayın hırsızlık amaçlı olmayabileceğini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, “Güvenlik kameralarından eşkâl tespiti yapıldı. Yurdumuza giren şahsın öğrencilerimizden birine platonik âşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor” dedi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Yurtta güvenlik açığı olduğunu savunun veliler ise yurt yönetimine tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan bir veli, şöyle dedi: “Yurt 2 bloktan oluşuyor ancak güvenlik elemanı yok. Biz defalarca güvenlik görevlisi tutulmasını istedik ancak gereken yapılmadı. Buradaki çocuklarımızın canı tehlikeye giriyor ama ortada müdahale edecek kimse yok.”

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