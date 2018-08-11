Kıvanç Tatlıtuğ Başar Dizer çiftinden 10 numara hareket

Amaç, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını (Caretta Caretta) koruma altına almak. Bu sayede her yıl 15 bin yavru kurtarılıyor. Antalya-Belek’teki ‘Indigo Turtles’ kampına katılan Tatlıtuğ-Dizer çiftinin heyecanı ve hevesi dikkat çekti.

KAMPA KATILDILAR: Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2 günlük kampta kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp denize uğurladı. Başak Dizer bu anları Instagram'dan paylaştı. Gönüllülerin kurduğu kamplar sayesinde kaplumbağa yumurtaları dış faktörlerden korunuyor, yavruların denize ulaşması sağlanıyor.