Kiracılarını polise ihbar etti gerçek ortaya çıktı

Polise başvuran A.A, 3 hafta önce kiraya verdiği İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini kiralayan kişilerce izinsiz olarak kazı yapıldığını bildirdi.

2 METRE DERİNLİKTE KAZILIP MEZARLAR TAHRİP EDİLMİŞ

İhbar üzerine olay yerine giden polis, 2. derece arkeolojik SİT sınırı içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını, şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik ve 5 bronz heykelin de aralarında bulunduğu 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda Bismil ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, zanlıların tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik, 5 bronz heykel, 4 hac, bakır kap, bakır kapak, 5 ok ucu, ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, olayla iltisaklı 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İSTANBUL

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı kişilerin, Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul’da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, tarihi eserleri siyah renkli bir araç ile taşıdığı tespit edildi.

Uzun süre takip edilen aracın Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durması üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler ve kaidelerden oluşan 138 tarihi eser ele geçirildi. Bunlarla ilgili S.K, Y.Ğ, S.Y. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

Tarihi eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi eser kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Helenistik döneme ait 14, Roma dönemine ait 61 ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 6 bronz sikke olmak üzere toplam 81 sikke ile Osmanlı dönemine ait 3 yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan şüpheliler A.K., T.Y. ve T.U gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sikke ve yüzükler, Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.