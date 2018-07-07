Kimse bunu beklemiyordu! İYİ Parti'den sürpriz CHP çıkışı

İyi Parti'den 24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Habertürk TV'de yayınlanan programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, beklenen oyun alınamadığını belirterek bunun sebepleri arasında CHP ile kurulan ittifakı da gösterdi.

Özdağ, "Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi. Siyasette pişmanlık söz konusu değil ama genel çerçevede baktığımızda yolumuza devam ediyoruz. Eğer SP-Demokrat Parti ittifakı olsaydı biz de çok daha fazla oy alırdık. Sadece biz değil Saadet Partisi de bunu belirledi diye düşünüyorum" dedi.

"YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sürecinde kendi eksiklerinin de olduğunu ifade eden Özdağ, "Tabi bizim de eksiklerimiz vardı. Kampanyamızı daha iyi yapabilirdik. Neticeye baktığımızda geçmişten ders alıp, eksiklerimizi giderip, yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.