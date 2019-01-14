Kimi zaman utanç duyulan gaz sıkışmasına ne iyi gelir?

Kimi zaman utanç duyulan bu rahatsızlık, kendiliğinden geçebilme özelliğine sahip olduğu için pek fazla ciddiye alınmaz. Ancak gaz, vücuttan atılmadığında ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir. Gaz çıkaramayan kişilerde sindirim hastalıkları meydana gelir. Ayrıca bu gaz kramplara ve şiddetli kasılmalara neden olur. Peki gaz sıkışmalarına ne iyi gelir?

GAZ SIKIŞMASINA NE İYİ GELİR?

- Zencefil, içerdiği gingerol maddesi sayesinde gaz sıkışmasına neden olan hazımsızlık ve mide nezlesine iyi gelir. Gaz sıkışması yaşayan kişi yemekten önce bir bardak zencefil çayı tüketmelidir.

- Yatıştırıcı özelliği olan papatya, gaz sıkışmasını önleyerek rahat bir dışkılama sağlar. Ayrıca papatya sadece gaz sıkışmasına değil depresyon ve strese de iyi gelir.

- Kimyon, tohumu çiğnendiğinde ağız içerisinden mideye kadar olan yerlerde biriken bakterileri temizler. Böylece gaz sıkışmasını önler.

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ile bir bardak ılık suyu karıştırın.Günde bir bardak tüketin. Sancıya ve gaz sıkışmasına sebep olan midedeki fazla asidin azalmasında yardımcı olur.

- Gaz sıkışması sırasında yavaş yavaş bir bardak ılık su içerek, sancının olduğu yere masaj yapınız.