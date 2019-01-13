Kılıçdaroğlu'ndan İdris Naim Şahin açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İyi Parti ile birlikte Ordu’da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i aday göstereceğine yönelik iddialar hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, MYK’da Şahin hakkında bir konuşma geçmediğini söylerken “Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'ndan 'çok daha mükemmel çalıştıklarını' öne sürerken "Yine de eleştirilmekten kurtulamıyoruz" dedi.