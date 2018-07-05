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Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da acımasızca katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 20:28 - Güncelleme: 05-07-2018 20:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acımasızca katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NU EYLÜL'ÜN BABASI VE AİLE YAKINLARI KARŞILADI

Köye gelen Kılıçdaroğlu'nu Eylül'ün babası İbrahim Yağlıkara ile aile yakınları karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu, taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara'ya başsağlığında bulundu. Eylül için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra taziye evinden ayrıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BAŞSAGLIGI 05 Temmuz 2018 21:01 İYİ İYİ KEMALİN ORADA YÜZÜ OLSUN BARİ.

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