Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Milliet Meclisi'nde Cemal Kaşıkçı için Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Kılıçdaroğlu olayın aydınlatılmasını istedi bir de uyarıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı le ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Kılıçdaroğlu, ''Olay tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, kapatmak istiyorlar'' dedi.