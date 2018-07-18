Kılıçdaroğlu 'Ke-mal' ifadesini affetmemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2015 yılında Facebook hesaplarında 'Kemal' yerine 'Ke-mal' yazan 6 kişi hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldığı ortaya çıktı.

"KE-MAL" İFADESİNİ AFFETMEDİ

3 yıl önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun şikâyeti üzerine Facebook hesaplarında 'Kemal' yerine 'Ke-mal' yazan 6 kişi hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Kılıçdaroğlu'na karikatür soruşturması! Dün çağrı yapmıştı...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk kez bir hakareti yargıya götüren Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcısı Adem Can soruşturma başlattı.

"AVUKATINA 'GEREĞİNİ YAPIN' DEYİP TALİMAT VERDİ"

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Açık ve şiddetli hakaret içeren ifadeler için gereğini yapın" şeklinde genel bir talimat verdiğini, suç duyurusu ile ilgili onayına ayrı ayrı başvurmadıklarını belirtti.

TWITTER SAYFASINDAN PAYLAŞMIŞTI

Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü 3 öğrencinin tutuklanmasına nadan olan pankartı dün sosyal medya hesabından paylaşmış ve bunun ODTÜ'lü zekası olduğunu söylemişti. "Sen eleştiriye tahammül edeceksin, hapse atarak önleyemezsin. Bak koydum Twitter hesabına, buyur bakalım ne yapacaksın?" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, o pankartı Twitter hesabından paylaşmıştı.

