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Kılıçdaroğlu hastanede Baykal'a ne teklif etti?

Kılıçdaroğlu hastanede Baykal'a ne teklif etti?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal arasında hastanede yapılan görüşmede ne konuşulduğu belli oldu. Meğer Kılıçdaroğlu Baykal'a adaylık teklifi yapmış.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:28 - Güncelleme: 02-05-2018 10:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. CHP lideri, Baykal'a milletvekili adaylığı teklif etti.

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede Deniz Baykal'a, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti.

Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP lideri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

İki ismin görüşmede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 10:48 90 mı oldu bunun yaşı. millet gençleştirelim derken bunlar hala 90 lık dedelerle devam peşinde

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