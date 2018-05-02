Kılıçdaroğlu hastanede Baykal'a ne teklif etti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. CHP lideri, Baykal'a milletvekili adaylığı teklif etti.
Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede Deniz Baykal'a, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti.
Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP lideri'ne teşekkür ettiği belirtildi.
İki ismin görüşmede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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