Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden CHP'nin genel başkan olarak seçildi

CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'nda ilk gün sona erdi. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yarıştığı kurultayda 790 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeniden genel başkanı oldu. Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı. CHP 36. Olağan Kurultayı Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başladı. AK Parti ve MHP'nin temsilci göndermediği kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve aday Muharrem İnce salonda yan yana oturdu. Diğer yanındaki boş koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayrıldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Adaylardan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, Yalova Milletvekili Muharrem İnceise 4 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildiği duyuruldu.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN

Sayımın ardından sonuçlar açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZAFER KONUŞMASI

Sonuçların açıklanmasından sonra kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi.

"Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bu ülkenin her ferdinin hakkını hukukunu ve adaletini korumak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum.

Bu yaşadığımız ortamda CHP'ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir iş olmadığını çok iyi biliyorum. Biz haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Adaleti, demokrasiyi hukuku birlikte savunacağız. Birlikte yaşamayı savunacağız.

Önümüzdeki süreçte zor koşullarda mücadele vereceğiz. Demokrasiyi yüceltmek zorundayız, bu bizim temel görevimizdir.

  • Siyaset 04 Şubat 2018 00:26
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • beyler beyi 04 Şubat 2018 00:43 desenize akp yine iktidar.

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