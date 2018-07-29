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Kıdem tazminatlarını alamayan işçilerden kasa kilitleme eylemi!

Kıdem tazminatlarını alamayan işçilerden kasa kilitleme eylemi!

Migros'un satın aldığı Uyum ve Makro Market mağazalarında çalışan yaklaşık 1500 işçinin işine son verilirken, hak ettikleri kıdem tazminatlarının ödenmediği iddia edildi. Kıdem tazminatı ödenmeyen eski işçiler yeni işçilerin de desteğiyle kasa kilitleme eylemi yaptı. Uzun süre işlem yapılamayan kasalarda metrelerce kuyruk oluştu.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 22:11 - Güncelleme: 29-07-2018 22:11

Dev mağaza zincirinde çalışan ve bir kaç ay önce işlerine son verilen yaklaşık 1500 işçi kıdem tazminatlarının ödenmediğini iddia ederek eylem yaptı. Kıdem tazminatı ödenmeyen eski işçiler yeni işçilerin de desteğiyle kasaları kilitledi. Uzun bir süre mağazanın kasalarında işlem yapılamadı. Eylem sırasında alış veriş yapan vatandaşlar ödeme yapamadığı için kasa önlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

Tazminatlarını alamadıkları için kasa kilitleme eylemi yaptıklarını söyleyen Hakan Özkan, "Bundan 4 ay önce İstanbul'un bütün mağazalarını kapattılar. İstanbul'da 1500 tane personel çıkarıldı. Hala tazminatlarımız ödenmedi ve ödenmiyor. Biz sendikaya başvurduk sendika çalışanları bize yardımcı oldu. Kasada çalışan personelle de irtibata geçtik. Kasa kilitleme eylemleri için buradayız" diye konuştu. 

Eyleme katılan başka bir işçi ise, "Unlu mamullerdeydim. Ekmek üretiyorum. 13 sene çalıştık. 13 sene çalışmanın karşılığında hiçbir şey vermeden bizi kapı dışarı attılar. Yöneticiler olaya dahil olmadı, gelen giden yok" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oğuz Sürer 29 Temmuz 2018 22:47 Yasalaşmayan yasa yasalaşmış olsaydı kimsenin böyle bir derdi olmazdı. Kıdem tazminatı garanti olurdu. Hadi konuşun şimdi işçinin hakkını yedirmeyiz diyenler. Ortada sorun olsun da size iş düşsün istiyorsunuz değil mi?

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