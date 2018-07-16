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Kediciklerin hepsi aynı şeyi istedi! Bizi hastaneye yatırın...

Kediciklerin hepsi aynı şeyi istedi! Bizi hastaneye yatırın...

Adnan Oktar ve kediciklerinin ifadelerinin alınmasına başlandı. Gözaltındaki kediciklerin çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma talebinde bulundu

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 16:56 - Güncelleme: 16-07-2018 16:56

ADNAN Oktar ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • rabia 16 Temmuz 2018 18:14 hastaneden kaçmak için son numaralarını yapıyorlar, savcıları kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız yemezlerr...

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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